Lise-Meitner-Gymnasium in Leverkusen „Lise“ wird 100 – alle feiern gemeinsam ihre Schule

Das Lise-Meitner-Gymnasium Am Stadtpark hat eine bewegte, abwechslungsreiche Geschichte. Sie wurde 1923 als „Höhere Mädchenschule Wiesdorf“ gegründet, in dem Jahr als die junge Weimarer Republik unter einer schweren Krise litt, weil Deutschlands Wirtschaft in Scherben lag und der Staat bankrott war. Doch spielte die Historie am Freitag eine eher untergeordnete Rolle. Sie war allenfalls der Anlass, ausgiebig zu feiern, für Begegnungen und Kontaktpflege.