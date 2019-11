Für ihr soziales Engagement : Sankt-Martin-Preis an Elisabeth Strauss

Leverkusen Der Lions Club zeichnete die Rentnerin für ihr soziales Engagement aus.

„Ruhestand ist für Elisabeth ein Fremdwort“: Mit diesen Worten beschreibt Kristin Raabe, Schwiegertochter der Preisträgerin, am Sonntagmorgen ihre Schwiegermutter. Und damit hat sie nicht Unrecht, denn anstatt im verdienten Ruhestand viel Zeit in den eigenen vier Wänden zu verbringen, ist Elisabeth Strauss immer unterwegs und engagiert sich vielseitig in der Leverkusener Gesellschaft.

Die bronzene Sankt-Martins-Figur hielt die Ehrenamtlerin andächtig in den Händen und verkündete, was sie mit dem zweiten Teil des Preises, 1000 Euro, anfangen möchte: „Ich habe mich dazu entschlossen das Preisgeld zu dritteln und an Projekte zu spenden, die mir sehr am Herzen liegen.“ Die Projekte, in denen sie teils selbst aktiv ist, sind der Frauennotruf, die Frauenberatungsstelle und der Wildpark Reuschenberg, den sie liebevoll als ihr „zweites Zuhause“ betitelt.