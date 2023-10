Opladener Kinderprinzenpaar Für Lina und Niklas wird ein Traum wahr

Scheint der Sessionsbeginn für einige Karnevalsliebhaber noch in weiter Ferne zu liegen, sind die Jecken im Verein und auch die kölschen Bands im Vorbereitungsmodus für die Session, die in rund drei Wochen beginnt. Hatten am Freitagmorgen die Bands Miljö zwei und die Kollegen von Stadtrand und Kasalla je ein neues Lied veröffentlicht, fanden am Freitagnachmittag einige Jecke der Neustadtfunken zusammen. Im Mittelpunkt der Runde Lina Müller und Niklas Meermann: das neue Kinderprinzenpaar.