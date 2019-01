Kostümsitzung der Prinzengarde Opladen: Lilo lässt die Männer tanzen

Nehmen das Tanzen – aber sich selber nicht so – ernst: Die Zitronenfunken mit Marie und zwei Damen begeistern mit ihrer ansteckend guten Laune. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Bergisch Neukirchen Die Trainerin der Prinzengarde, wurde auf deren Kostümsitzung für ihr Engagement geehrt. Die Herren zeigten, was sie bei ihr gelernt haben.

So kennt man die Prinzengarde Opladen, die Zitronenfunken: immer jot drop und flott auf den tanzbegabten eigenen Beinen. Allein dadurch können sie schon einen Saal zum Kochen bringen. Auch, wenn wie bei der eigenen Kostümsitzung am Samstag in der Stadthalle Bergisch Neukirchen die Halle nicht ganz ausverkauft war. Der Stimmung tat das keinen Abbruch. Im Gegenteil.