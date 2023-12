Advents-Parade durch Leverkusen und Leichlingen Trecker mit Lichterketten unterwegs durch die Stadt

Der Lichterzug startet um 17 Uhr auch in diesem Jahr wieder vom Imbacher Hof, Imbach 56. Bereits ab 15 Uhr gibt es auf dem Hof Glühwein und Würstchen. Vom Imbacher Hof aus geht es über die Wupper- und die Burscheider Straße nach Leichlingen und zurück zum Imbacher Hof nach Bergisch Neukirchen. Der Zug fährt folgende Route: Hof Imbach, Imbacher Weg, Wuppertalstraße, Burscheider Straße, Nagelsbaum, Freienhalle, Metzholz, Krähwinkel, Leichlinger Straße, Solinger Straße, Herscheid, L 359, Grünscheid, Obsthof Appenrodt, Buntenbacher Hof, Julius-Pohlig-Straße, Kirchstraße, Im Dorffeld, Montanusstraße, Neukirchenerstraße, am Kreisverkehr zurück auf die Montanusstraße, Am Wallgraben, Opladener Straße, Rothenberg, Sandstraße, Im Staderfeld. Haus-Vorster-Straße, Düsseldorfer Straße, Gerhart-Hauptmann-Straße, Auerstraße, Steinstraße, Kanalstraße, Herzogstraße, Kölner Straße, Schillerstraße, Humboldt Straße, Goethestraße, Europa-Allee, Rennbaumstraße, Elsbachstraße, Imbacher Weg, Imbacher Hof.