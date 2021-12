Lichterfahrt in Leverkusen : Weihnachtsmänner knattern durch die Stadt

Leverkusen Etwa 100 himmlische Boten auf Mofas verbanden Spaß mit einem guten Zweck. Eine beeindruckende Karawane und ein wundervolles Lichtermeer.

Der Stolz ist Emily de Koning ins Gesicht geschrieben. Sie kann ihn hinter einem verlegenen Lächeln kaum verbergen. Die 17-Jährige hat vor einem Jahr ein wunderschönes Spektakel in Gang gebracht, das auch in diesem Jahr den Besuchern des Bergischen Dorfs in Opladen die Kinnlade herunterklappen ließ. Denn mit etwa 100 Weihnachtsmännern und -frauen auf ihren Mofas und Vespas, die urplötzlich zwischen Glühwein, Zuckerwatte und Kinderkarussell erschienen, hatten die Gäste des Weihnachtsmarktes offenbar nicht gerechnet.

Emily de Koning war mitten unter den Zweiradfahrern. Ihr blinkendes und leuchtendes Gefährt hatte sie gerade beiseitegestellt und richtete sich den roten Anzug. Andere in ihrem Alter denken wohl an ein schickes Auto, für Emily ist die Langsamkeit ihres Mofas die Erfüllung. „Das kommt von meinem Vater“, erläutert sie, „der hat mich angefixt.“

Nur zur Schau knattern sie jedoch nicht von Pattscheid über Opladen durch Lützenkirchen, Schlebusch, Alkenrath und Manfort. Die Könige der Straßen verbinden mit der Aktion den guten Zweck. Jeder Teilnehmer spendet mindestens zehn Euro in einen Becher, der an Manuel Bast und die Bürgerstiftung Leverkusen übergeben wurde. Mit dem Betrag wird das Projekt Sterntaler gefördert, das der Jugendarbeit in der Stadt unter die Arme greift. Geschäftsführer Bast freut sich über den warmen Geldregen. „Das hilft uns auf jeden Fall sehr weiter“, sagt er. „Wir haben in Leverkusen traurigerweise landesweit den höchsten Anteil an Kinderarmut. Jeder Beitrag, jeder Euro dagegen hilft.“