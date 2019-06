Levspielt : Freies Spielen an drei Orten

„LEVspielt³“ geht in die vierte Runde und beginnt mit einem Wettbewerb.

Am 18. August ist es wieder soweit: „LEVspielt³“ geht in die vierte Runde. An drei Orten dürfen Kinder nach Herzenslust spielen. An diesem Tag gehören das Natur-Gut Ophoven, der Wildpark Reuschenberg und der Neuland-Park den Kindern.