“LevLive“ mit Herbstmarkt, Kunst und Gruppen aus Leverkusen in der Wiesdorfer City Eine Hommage an das Vereinsleben

Straßenmusik ist vielleicht das härteste Brot eines Künstlers. Dennoch trauten sich auf dem Herbstmarkt „LevLive“ in der Innenstadt von Wiesdorf am Samstag einige begeisterte Sänger von „Stage and Music“ auf die kleine Bühne unter dem großen Stadtbaum vor der Rathaus-Galerie. Dort sangen sie aus voller Überzeugung und vollen Kehlen ihre Lieder. Auf diesem Weg versuchten die Sänger, bei der Vereinsschau auf sich aufmerksam zu machen und neue Mitstreiter für das schöne Hobby zu finden. Allerdings nutzten nur eine Handvoll Leverkusener Vereine diese Chance.