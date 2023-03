Literatur-Festival in Leverkusen Lev liest – und singt, schreibt, radelt

Endlich wieder live! Nach der Buchwoche 2021, die nur „on air“ stattfinden konnte, sind für die 12. Ausgabe von „Levliest“ rund um den Welttag des Buches wieder viele unterschiedliche Literatur-Veranstaltungen an diversen Orten geplant. Am Freitag, 21. April, findet die Eröffnung traditionsgemäß in der Leverkusener Stadtbibliothek statt. Dort stellt das Autorenduo Samer Tannous und Gerd Hachmöller die Sammlung gemeinsamer Spiegel-Kolumnen vor. Den Abschluss am Samstag, 29. April, macht der Singer Songwriter Joe Bennik im Irish Pub „Notenschlüssel“, wo die ganze Woche über schon mehrere Levliest-Veranstaltungen stattfinden und sozusagen der Absacker mit Text und Musik serviert wird.