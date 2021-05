Breites Angebot im Netz : Festival „Levliest“ verspricht Spannung und Gefühle

Leverkusen Die 11. Leverkusener Buchwoche „on Air“ hält Podcasts, Lesungen im Livestream und Videos vom Talk im Agam-Saal bereit. Ralph Caspers, Moderator der „Sendung mit der Maus“, hat die Patenschaft des Festivals übernommen.

Erst musste das lokale Literaturfestival wegen der Corona-Lage vom April in den Juni, genauer gesagt auf die Tage von Samstag, 19. bis Freitag, 25. Juni, verschoben werden, ohne die dann geltenden Bedingungen zu kennen. Man ging auf Nummer sicher und kreierte das erste „Levliest on Air“ mit einer Mischung aus vorbereiteten Podcasts, aufgezeichneten Talks und Bühnenformate auf der Video.Plattform Youtube, einem literarischen Whiskey-Tasting per Zoom und Livestreams aus der Stadtbibliothek, die das Festival mit veranstaltet. Dort findet wie immer die Eröffnungslesung der Buchwoche statt. Dieses Mal ist Ralph Caspers zu Gast, Moderator der „Sendung mit der Maus“ und Autor der Kindersendung „Wissen macht Ah!“, der die Patenschaft des 11. Levliest übernommen hat. Er stellt am 19. Juni um 18 Uhr sein Buch „Wenn Riesen reisen“ im Livestream vor.