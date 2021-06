Tierisches EM-Orakel aus dem Leverkusener Wildpark : Ungarn siegt? Die Günthers sind wohl farbenblind

Leverkusen Unsere tierischen EM-Orakel-Schweinchen aus dem Wildpark Reuschenberg schauen für uns in die Fußball-Zukunft der deutschen Mannschaft. Für Mittwoch sieht es laut Schweinchen nicht gut aus.

Güntheeeers! Das kann doch nicht wahr sein. Farbenblind oder was? Unsere ansonsten so munteren Stachelschweinchen-Orakel scheinen zu schwächeln. Für die Partie am Mittwoch, bei der Jogis Jungs gegen die Ungarn ran müssen, sagen die Tiere aus dem Reuschenberger Wildpark, die der Einfachheit alle auf den Namen Günther mit und ohne H hören, doch glatt einen Sieg der Marco Rossi-Truppe voraus.

Jedenfalls marschierte beim Orakel-Pozedere – Wildparkchefin Sabine Honnef steckt die Länder-fähnchen in den Boden und platziert daneben Ananasstückchen – Günter ohne H schnurstracks auf das Leckerchen unter der ungarischen Flagge zu. Entschuldigung, Ihr Lieben. So geht das nicht. Hier hängen doch Deutschlandflaggen von Balkonen, wehen an Masten und an Autofenstern. Ein schwarz-rot-goldenes Märchen beginnt. Und dann kommt ihr.