Am 1. Mai in Leverkusen Radtag für alle in der Ostermann-Arena

Der Aktionstag steht im Zeichen der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“. Termin dafür ist übrigens der 2. bis 22. Juni. Anmeldungen sind jetzt schon über die Seite https://www.stadtradeln.de/. Los geht es mit allem rund um den Drahtesel an diesem Mittwoch ab 13 Uhr, und zwar mit Programm für die ganze Familie. Untere anderem wartet eine große Fahrradmesse auf Interessenten. Lokale Händler zeigen Trends und Räder können auch gleich auf dem Parkplatz hinter der Arena getestet werden. Es gibt Informationen zum Stadtradeln und natürlich vieles rund ums Rad zum Ausprobieren – für Kinder und für Erwachsen. „Unterstützt wird der Sportpark vom Allgemeinen Deutsche Fahrrad-Club, dessen Spaßfahrräder eine besondere Attraktion für Groß und Klein darstellen“, kündigt der Sportpark Leverkusen zur Veranstaltung an der Bismarckstraße an. Und: „Für die jüngsten Familienmitglieder bietet das Zelt des Mitmach-Zirkus eine kreative und spannende Abwechslung.“