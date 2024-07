Zahlen des Statistischen Landesamts negativ Leverkusens Wirtschaft verliert an Boden

Im Jahr 2022 ist die Wirtschaftsleistung (gemessen am Bruttoinlandsprodukt) in fast allen nordrhein-westfälischen Kreisen und kreisfreien Städten gestiegen. Nicht so in Leverkusen: Dort wurde ein Rückgang von 2,8 Prozent ermittelt. „Hier trug das verarbeitende Gewerbe zum negativen Ergebnis bei“, schreibt das Statistische Landesamt NRW anlässlich der Bekanntgabe seiner Zahlen.