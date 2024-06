Regnerischer Sommer hat auch was Gutes Leverkusens Wasserspeicher sind gut gefüllt

Mit dem Wasserwerk Rheindorf hat die EVL in der Leverkusener Trinkwasserversorgung ein zweites Standbein und kann notfalls auch Wasser aus dem Wasserwerk Hitdorf der Currenta beziehen. Deshalb sei die Lage in Leverkusen grundsätzlich entspannter, als in Kommunen mit nur einer Säule im Trinkwasserversorgungssystem, berichtet die EVL in einer aktuellen Pressemitteilung. „Im Wasserwerk Rheindorf hat sich der ohnehin relativ konstante Grundwasserspiegel durch den vielen Regen im vergangenen Jahr ebenfalls positiv entwickelt“, erklärt Eimermacher.