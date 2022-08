Leverkusens Stadtgrün-Chef im Ruhestand : Ab Donnerstag pflanzt er nur noch privat

Lothar Schmitz hat einen eigenen großen Garten. Dem möchte er künftig mehr Zeit widmen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Stadtgrün-Chef Lothar Schmitz geht in den Ruhestand. In seinen 34 Jahren bei der Stadt wirkte er unter anderem daran mit, dass die Landesgartenschau 2005 bleibende Spuren in Leverkusen hinterließ.