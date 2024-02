Hilfe bleibt schwierig Leverkusens Partnerstadt Nikopol vermehrt unter Feuer

Der Angriffkrieg Russlands gegen die Ukraine geht unvermindert weiter. Attacken mit schwerer Artillerie und Kampfdrohnen nehmen in den vergangenen Wochen zu. Mittendrin Nikopol, die Frontstadt im hart umkämpften Süden des Landes verbindet mit Leverkusen eine Solidaritätspartnerschaft. Meldungen wie die der Ukraine-Nachrichten sind Alltag: Russische Truppen haben am 7. Februar die Gemeinde Marganetska in der Region Nikopol mit Drohnen angegriffen und ein Auto getroffen Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk Serhij Lyssak mit. Infolge des Beschusses wurden zwei Menschen verletzt – eine 60-jährige Frau und ein 38-jähriger Mann.