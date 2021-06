Im Jahr 2026 : Leverkusens Partner Oulu wird Kulturhauptstadt

Oulu/Leverkusen Leverkusens finnische Partnerstadt Oulu wird eine von zwei europäischen Kulturhauptstädten. Bürgermeister Bernhard Marewski gratuliert.

Mit Savonlinna und Tampere gab es zwei weitere finnische Bewerber. Eingereicht hatte Oulu ein Konzept, das unter dem Leitgedanken „kultureller Klimawandel“ steht. 32 weitere Städte und Gemeinden in Finnland wurden in Oulus Bewerbung einbezogen. Teilen wird man sich den Titel mit einer slowakischen Stadt, die noch ausgewählt werden muss. Berhard Mareweski, Bürgermeister und Vorsitzender der Deutsch-finnischen Gesellschaft Leverkusen, gratuliert auf seiner Facebook-Seite: „Das Kulturhauptstadtjahr 2026 bringt Oulu und der nördlichen Region aber auch ganz Finnland internationale Sichtbarkeit, die Oulu und Finnland dauerhaft in nachhaltige kulturelle Entwicklungen umsetzen kann.“ Es werde mehr als 500 Projekte geben, von denen einige bereits im nächsten Jahr ihren Betrieb aufnehmen und sich in den folgenden Jahren fortsetzen werden. In Oulu leben mehr als 207.000 Menschen. Die Stadt ist die fünftgrößte in Finnland und liegt in der Mitte des Landes am Bottnischen Meerbusen.