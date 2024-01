Leverkusener Reaktionen Oberbürgermeister sieht in Bayer-Umbau auch eine Chance

Was die Umstrukturierung für Leverkusen bedeutet? Richrath: „Vielleicht eine Chance für die nachhaltige Sicherung des Chemiestandorts Leverkusen und eines der größten Chemie-Areale Europas.“ Mit Bill Andersons Ziel der Fokussierung auf Forschung und innovative Produkte agiere die Bayer AG auch im Sinne der Stadt Leverkusen. So habe er, Richrath, in einem gemeinsamen Pressegespräch im vergangenen November mit dem damaligen Currenta-Geschäftsführer Frank Hyldmar ein klares Statement gegeben. „Darin habe ich mich deutlich für den Um- und Ausbau des Chemparks hin zu einem exzellenten europäischen Forschungs- und Produktionsstandort mit optimalen Bedingungen in Sachen Umwelt, Sicherheit, Energieversorgung und Infrastruktur ausgesprochen“, sagt der Oberbürgermeister.