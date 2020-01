Hintergrund : Maulwürfe überall

Leverkusen Oberbürgermeister Uwe Richrath hat ein Problem. Sein Rathaus-Bau hat Löcher. Ein „Maulwurf“ wühlt herum, oder sind es mehrere? Es häufen sich Fälle, in denen Informationen an die Öffentlichkeit geraten, die eigentlich verborgen bleiben sollen.

Nun droht die Maulwurf-Affäre zu eskalieren. Hintergrund ist ein anderer Fall, der gut vier Wochen zurückliegt. Damals hatte der Maulwurf eine anonyme Mail an Bürgerlisten-Chef Schoofs geschickt, über politische Vetternwirtschaft bei Stellenbesetzungen im Büro des Oberbürgermeisters spekuliert und ebenso konkrete Namen von Parteigängern des OB genannt, die angeblich mit Pöstchen belohnt oder bevorzugt worden waren. Schoofs nutzte das als Steilvorlage und machte die Namen in Pressemitteilungen öffentlich. Das brachte das Fass zum Überlaufen. Richrath geht in die Offensive. In mehreren Schreiben weist er alle Vorwürfe vehement zurück und kündigt gleichzeitig juristische Konsequenzen an. Der Brief hat den Stil einer Generalrabrechnung mit dem Bürgerlisten-Chef, der als unbelehrbarer Zwischenrufer und bärbeißiger und keineswegs zimperlicher Kritiker der Verwaltung und ihrer Führungsriege bekannt ist. „Sie verletzen dauerhaft und nachhaltig unsere Persönlichkeitsrechte“, heißt es in einem vom gesamten Verwaltungsvorstand unterzeichneten Schreiben. Von „ehrverletzenden Diffamierungen uns und unseren Beschäftigten gegenüber“ ist die Rede. „Sie arbeiten u.a. mit Unterstellungen, üblen Nachreden und unwahren Aussagen in der Öffentlichkeit, wobei Ihnen unproblematisch Vorsatz unterstellt und nachgewiesen werden kann.“ Und weiter: „Wir werden all’ Ihre Äußerungen hierauf überprüfen und zur Anzeige bringen.“