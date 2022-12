Büroleiterin als Chef-Kandidatin? Oberbürgermeister rechtfertigt Vorgehen bei WGL-Spitze

Er räumt ein, dass er seine Büroleiterin Aylin Dogan „für eine fachlich und persönlich qualifizierte Bewerberin für die Position der Geschäftsführung der WGL hält“. Er habe daher beabsichtigt, „Frau Dogan frühzeitig vor dem Verfahren zu einer Teilnahme am Bewerbungsverfahren zu motivieren“. Seine Überlegung habe er auf Nachfrage auch in einer internen Gruppe mit vier Personen geäußert. In diesem Gespräch seien aber noch weitere Namen gefallen. Die Juristin Aylin Dogan ist Büroleiterin Richraths und war Vorsitzende der Leverkusener SPD. Unsere Redaktion hatte über die Personalie exklusiv berichtet.