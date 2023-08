Auch Leverkusen dabei Vier Stadtchefs fordern Sonderstrompreis für die Industrie

Gleich vier nordrhein-westfälische Stadtoberhäupter appellieren gemeinsam an die Bundesregierung, den Weg zu einem subventionierten Industriestrompreis freizumachen. Die Oberbürgermeister aus Leverkusen, Krefeld sowie die Bürgermeister aus Marl und Dormagen – allesamt wichtige Standorte für die chemische Industrie in Europa – befürchten andernfalls den dauerhaften Abbau gut bezahlter Industriearbeitsplätze in Deutschland.