Betriebsgesellschaft soll entfallen Leverkusens Kultur – neu organisiert

Die Kulturpolitiker der Fraktionen SPD, CDU und FDP wollen gemeinsam die Kulturlandschaft der Stadt Leverkusen neu ordnen. Ein Fünf-Punkte-Antrag mit einer klaren Arbeitsanweisung an die Verwaltung soll am Dienstag im Betriebsausschuss Kulturstadtlev (wahrscheinlich heftig) diskutiert und dann abgestimmt werden. Seit einiger Zeit schon führen die Fraktionen Gespräche, denn die Gründung des eigenbetriebsähnlichen Konstrukts vor 20 Jahren hatte von Anfang an einen Webfehler. Grundsätzlich habe man mit Blick auf die damalige Situation sicherlich eine gute Entscheidung getroffen, geben die Antrags-Unterzeichner zu. Allerdings sei nie ein sicheres Fundament für die dauerhafte Finanzierung der KSL geschaffen worden, die permanent Eigenkapital verbrauchte, wobei der Zuschussbedarf aus dem städtischen Haushalt wuchs auf jetzt mehr als 10 Millionen Euro jährlich. Davon entfallen 1,3 Millionen Euro auf das Büro der Betriebsleitung. Diese Verwaltungskosten dienten nicht dem kulturellen Angebot generierten keine Gegeneinnahmen, so die Kritik der Politik. Mit einer Neuaufstellung – bei gleicher Personalausstattung – könnten Ressourcen gebündelt werden.