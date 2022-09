Interview Kripo-Chef Stephan Becker : „Den Clans das Geld und die Ferraris abnehmen“

Die Razzia in der Rheindorfer Villa des Al-Zein-Clans am 8. Juni 2021 sorgte weithin für Aufsehen. Es wurden Waffen und Bargeld sichergestellt, vier Familienmitglieder verhaftet. Foto: RP/Uwe Miserius

Leverkusen Nach 41 Dienstjahren geht der auch für Leverkusen zuständige Kölner Kripo-Chef Stephan Becker in den Ruhestand. Er war Terroristen, Wirtschaftskriminellen und Clans auf der Spur. Im Interview spricht er unter anderem auch über die Zukunft des Verbrechens.

Wie sind Sie Polizist geworden?

Stephan Becker Mir ist es in die Wiege gelegt worden. Mein Vater war auch Polizist. Er war Schutzbereichsleiter in Köln. Ich habe im Elternhaus erlebt, wie spannend und abwechslungsreich der Polizeiberuf ist. So war die Berufswahl für mich ziemlich eindeutig. Ich hätte mir auch ein Betriebswirtschaftsstudium vorstellen können nach dem Abitur. Das habe ich dann später gemacht, als ich schon Polizist war.

Info 41 Jahre im Dienst der Polizei Stephan Becker ⇥Foto: RM Foto: Matzerath, Ralph (rm-) Stephan Becker ist 1960 in Aachen geboren und in Köln-Höhenhaus aufgewachsen. Abitur im Sommer 1980 (Genoveva-Gymnasium Köln-Mülheim) Eintritt in die Polizei NRW am 3.11.1980 beim PP Köln als Kriminalkommissaranwärter Pensionierung am 30.9.2022 nach 41 Jahren und elf Monaten im Polizeidienst, davon rund 25 Jahre bei der Kripo Köln, in den letzten sechseinhalb Jahren als Direktionsleiter Kriminalität, davor Leiter der Staatsschutzabteilung im LKA NRW. In zweiter Ehe verheiratet, drei erwachsende Kinder aus erster Ehe, zwei Enkeltöchter.

Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Fall als Kripo-Mann?

Becker Ja, das tut sicher jeder Kripo-Mensch. Da erkennt man schnell, man muss klein anfangen. Mein erster Fall ereignete sich hier in Kalk. Es ging um den Aufbruch eines Zigarettenautomaten, und ich muss zugeben, den Fall habe ich damals nicht klären können.

Es kamen dann viele Fälle hinzu. Welche Ermittlungen haben Sie am meisten gefordert?

Becker Es waren vor allem zwei, die sehr unterschiedlich waren. Der für mich anspruchsvollste Fall war die Leitung der Ermittlungsgruppe „Love Parade“ im Sommer 2010 in Duisburg. Das Ministerium hatte die Ermittlungen nach Köln gegeben. Mein damaliger Chef und Vorgänger, Norbert Wagner, hat mich beauftragt, die Ermittlungen zu leiten. Das war deshalb besonders anspruchsvoll, weil es so etwas noch nie gegeben hatte, es gab keine Blaupause für diesen Fall. Wir mussten eigene Konzepte entwickeln. Wir erhielten aus vielen anderen Behörden Personal, um diesen Ermittlungskomplex, der über Jahre lief, abarbeiten zu können. Es war eine große Herausforderung, das polizeilich zu organisieren.

Und der zweite?

Becker Der hat nicht in Köln gespielt, und ich habe ihn auch nicht selbst bearbeitet. Ich war, bevor ich nach Köln kam, Abteilungsleiter beim LKA, und da haben wir uns in einer Ermittlungsgruppe um den Fall Amri gekümmert. Der Attentäter vom Breitscheidplatz, Anis Amri, hatte lange Zeit in Nordrhein-Westfalen gelebt. Diese Ermittlungen haben mich sehr beansprucht, denn mir und meinen Kollegen war von Anfang an klar: Dieser Mann ist unheimlich gefährlich. Wir haben damals alles versucht, ihn in Haft zu bekommen oder abzuschieben. Das ist durch Untersuchungsausschüsse ja auch belegt worden. Es ist uns nicht gelungen. Hier in Köln war es natürlich die Ermittlungsgruppe „Berg“, auch wenn ich sie selbst nicht geführt habe. Dieser große Ermittlungskomplex zum Kindesmissbrauch, der in Bergisch Gladbach sein Ausgangspunkt nahm, hat sich ja dann spinnenartig ausgeweitet – in sämtliche Bundesländer bis hinein ins Ausland.

Schauen Sie selbst eigentlich Krimis?

Becker Bisweilen schon, doch das hat mit der Realität nichts zu tun, das ist pure Unterhaltung. Mehr nicht.

Was stört Sie am meisten?

Becker Was ich immer überraschend finde, ist, dass es den Kommissaren in anderthalb Stunden mitunter auch in 45 Minuten gelingt, einen Fall von Anfang bis Ende durchzuarbeiten und aufzuklären. Das gelingt uns hier in Köln oder Leverkusen in aller Regel nicht.

Kommen wir zu Leverkusen. Hier gibt es immer wieder Razzien gegen Clans. Es hat bereits Festnahmen und Urteile gegeben. Derzeit läut ein Prozess in Düsseldorf gegen Mitglieder des Al-Zein-Clans, der ja auch in Leverkusen residiert. Wie ist die aktuelle Lage die Clans betreffend?

Becker Die Lage in Leverkusen ist, was die Clans und Organisierte Kriminalität betrifft, vergleichsweise unauffällig. Die Ermittlungen gegen die Al-Zeins werden nicht von uns, sondern von der Polizei Düsseldorf geführt. Wir unterscheiden zwischen Rückzugsraum und Aktionsraum. Die Taten, um die es geht, wurden nicht in Leverkusen begangen, sondern die Täter haben hier gewohnt. Es gab wohl auch Betrügereien bei der Sozialhilfe zum Nachteil der Stadt. Dann gibt es in Leverkusen noch den anderen stadtbekannten Familienclan. Da haben wir in den vergangenen Jahren gute Erfolge erzielt und einige kriminelle Angehörige der Familie in Haft gebracht. Das werden wir auch weiter tun. Betonen möchte ich, dass wir unter dem Aspekt Sozialleistungsbetrug inzwischen außerordentlich gut mit der Stadt Leverkusen zusammenarbeiten. Anfangs hat es da etwas geruckelt, doch inzwischen ziehen wir an einem Strang. Darüber bin ich sehr froh und dankbar.

Was verbindet Sie sonst mit Leverkusen?

Becker Ich leite zwar die Kripo beim Polizeipräsidium Köln, doch liegt mir Leverkusen genau so am Herzen. Ich weiß, dass es kritisch gesehen wurde, dass das PP Leverkusen zugeschlagen wurde. Doch kann ich versichern, dass unsere Aufmerksamkeit dort nicht geringer geworden ist. Im Gegenteil. Wir führen in Leverkusen ein eigenes Kriminalkommissariat mit einem Leiter, der aus der Stadt kommt. Die Versorgung mit Kripobeamten ist gut. Das zeigt sich übrigens auch in den Zahlen. Seit ich 2016 als Kripochef angefangen habe, hat sich in Leverkusen die Zahl der Straftaten um 30 Prozent reduziert. Die Aufklärungsquote ist deutlich angestiegen. Beim Wohnungseinbruch gibt es sogar seit 2015 einen Rückgang um 70 Prozent. Leverkusen ist im landesweiten Vergleich eine ausgesprochen sichere Stadt.

Sie haben sich intensiv mit Organisierter Kriminalität beschäftigt. Warum ist sie so gefährlich?

Becker Sie wird von der Bevölkerung zunächst nicht als so bedrohlich wahrgenommen, wie sie wirklich ist. Nehmen Sie das Beispiel „Cum-ex“ oder Corona-Subventionsbetrug, wo Milliarden Euro Schaden verursacht wird. Das trifft den Bürger zunächst nicht direkt, muss aber aus dem Steuersäckel bezahlt werden. Hinzu kommt: OK-Bekämpfung ist besonders schwierig, denn es handelt sich um hochprofessionelle, konspirativ agierende Täter, die polizeiliche Ermittlungen kennen und antizipieren. In solche Strukturen einzudringen, ist ausgesprochen schwierig, besonders dort, wo es sich um ethnisch abgeschlossene Strukturen handelt. Das sehen wir gerade bei der Clankriminalität. Dort sind Vertrauenspersonen schwer zu bekommen, geschweige denn einen verdeckten Ermittler zu platzieren. Kriminalistisch ist es hingegen eine Super-Herausforderung. Dabei geht es vor allem um die Gewinnabschöpfung. OK ist in aller Regel stark gewinnorientiert. Gelingt es uns, den Tätern ihre Gewinne wiederwegzunehmen, ist es genau das, was sie am meisten trifft. Mit Haftstrafen, besonders wenn sie zur Bewährung ausgesetzt sind, kann man solche Täter nur mittelbar beeindrucken. Wenn man ihnen aber den Porsche oder den Ferrari vor der Haustür wegschleppt, dann trifft sie das wirklich.

Sie sind fast 42 Jahre im Polizeidienst. Was hat sich verändert?