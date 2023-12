Leverkusener Fußball-Kreisligist erwartet 1000 Zuschauer So lebt Bergfried seinen Pokaltraum

Ein Stadtteil steht Kopf und mit ihm die rund 1200 Mitglieder der Fußball-Abteilung von Bergfried Leverkusen. Nein, sagt Alfred Rekus, sportlicher Leiter der Fußballabteilung, er kann sich nicht daran erinnern, dass es so was in Leverkusen schon mal gegeben hat. Es geht um den Bitburger-Pokal, der vom Fußballverband Mittelrhein ausgespielt wird. Der A-Kreisligist Bergfried sorgt dort seit vielen Wochen für Furore. Auf dem Weg zum Kölner Kreispokalsieg wurden zwei Landesligisten bezwungen, in der ersten Runde des Bitburger-Pokals folgte mit dem FSV Neunkirchen-Seelscheid ein weiterer. Jetzt könnte aus dem dreifachen Landesligisten-Bezwinger ein Regionalligisten-Bezwinger werden. Im Achtelfinale hat das Losglück den Leverkusenern Fortuna Köln beschert. Das Kölner Team spielt in der 4. Liga (Regionalliga), also vier Klassen über dem Kreisligisten Bergfried. Am Samstag um 14 Uhr ist Anpfiff in Steinbüchel .Die Anlage am Höfer Weg ist längst ausverkauft. 1000 Zuschauer werden erwartet.