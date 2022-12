Abschied im Klinikum Leverkusen „Architekt“ des Gesundheitsparks geht in den Ruhestand

„Hans-Peter Zimmermann war mit zunehmender Intensität an der Gestaltung unserer Stadt beteiligt“, würdigte Uwe Richrath, Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender des Klinikums, den scheidenden Geschäftsführer. „Leverkusens Stellenwert in der Medizin und Gesundheitsvorsorge hat die Stadt auch Herrn Zimmermann zu verdanken. Und wir werden, wenn ich das richtig einschätze, auch noch in einiger Zukunft von seiner visionären Arbeit in den vergangenen drei Jahrzehnten profitieren.“