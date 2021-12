SPD-Fraktionschefin: „Mich beruhigt das.“ : Lauterbach wird Gesundheitsminister

Leverkusen Olaf Schoz macht den Leverkusener Bundestagsabgeordneten und Mediziner zum Gesundheitsminister des neuen Kabinetts. Die Leverkusener SPD-Fraktionschefin Milanie Kreutz reagierte umgehend auf die Nachricht.

Und er ist es doch geworden. Bei Anne Will am Sonntagabend in der ARD hatte Karl Lauterbach – Leverkusens Bundestagsabgeordneter und SPD-Gesundheitsexperte – ernst nach unten blickend abgewehrt: Es gebe etliche gute Leute in der SPD, die den Posten des Gesundheitsministers ausfüllen könnten. Und man solle doch den Montag abwarten.