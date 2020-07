Musik-Wochenende in der Eifel : Beethoven ohne „Tatatata“

Leverkusen/Köln Westdeutsche Sinfonia-Dirigent Dirk Joeres bietet an einem Wochenende im Kloster Steinfeld eine ernsthafte Betrachtung Ludwig van Beethovens – abseits von Eroica und Ode an die Freude.

Wer war Beethovens unsterbliche Geliebte? Und wieviel Flaschen Wein hat der Meister täglich getrunken? Solche Fragen wird Dirk Joeres an seinem Musik-Wochenende in Kloster Steinfeld garantiert nicht beantworten. Und er hat weder die Neunte noch „Tatatata“ auf dem Zettel. Ihm ist durchaus aufgefallen, dass in Vorträgen über Künstlerpersönlichkeiten stets die gleichen Themen behandelt werden, sagr er beim Treffen in der Kölner Dependance seiner Partnerin und Konzertagentin Linda Abberton.

Kein Beethoven in Leverkusen zum Jubeljahr also, ob die KlassikSonntag-Einführungen im Spiegelsaal stattfinden können, ist fraglich. Das Eifel-Wochenende „Beethoven im Ernst, eine unzeitgemäße Betrachtung“ ist so auch für das musikinteressierte Leverkusener Publikum attraktiv. Dass die Menschen solche ganzheitlichen Events lieben, haben Musiker und Agentin 2019 erfahren. Auffallend war, wie aufmerksam alle zugehört haben. Nun geht Joeres der Frage nach, was eigentlich so spannend ist an Persönlichkeit und der Musik von Beethoven. Er will den Komponisten „von innen heraus“ darstellen, wozu auch dessen Sicht auf die Zeitgeschichte gehört. Sie habe bereits Buchungen, sagt Abberton, aber noch seien Plätze frei. Bis zu 60 Personen seien, Stand jetzt, erlaubt, Hotel- und Restaurantbetreiber agierten sehr professionell. Zahlungen nehme sie noch nicht an: „Sonst könnte es sein, dass ich Ende September alles zurücküberweisen muss.“ Je nach Corona-Lage. Ende des Jahres soll die dritte CD/DVD der Serie „Beethoven Today“ mit Musik und Erklärung erscheinen, diesmal beim britischen Label Musical Concepts. Joeres schrieb den Erklärungstext, den er auf DVD sprechen wird – auf Englisch. Linda Abberton arbeitet noch an der Übersetzung, die länger dauert als erwartet. Die Engländerin mit deutschem Pass gesteht, dass es in ihrer Muttersprache manchmal keine adäquaten Vokabeln gibt. Etwa für „Klangbild“. „Die Fachausdrücke sind ja zum Glück Italienisch, also international“, sagt Joeres.