Schreiben an Kölner Oberbürgermeisterin Reker Richrath mahnt Zeitplan zu Leverkusener Fähre an

In einem Schreiben an die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker setzt sich Leverkusens Stadtchef Uwe Richrath für einen zeitnahen Ersatz der durch Steuerungsschaden ausgefallenen und nicht reparablen Hitdorfer Rheinfähre ein. In dem Schreiben verweist Richrath auf die politischen Beschlusslagen in beiden Städten und formuliert: „Es ist daher unser gemeinschaftliches Ziel, eine schnelle Lösung herbeizuführen und den Fährbetrieb zeitnah wiederaufzunehmen.“ Die derzeit einzig angebotene, gebrauchte und kurzfristig einsetzbare Fähre „MS St. Michael“ sei der Rheinfähre Köln Langel-/Hitdorf GmbH freibleibend angeboten worden, „und es gibt hierfür weitere Interessenten. Sollte ein Vertragsabschluss nicht kurzfristig realisiert werden können, ist ein Fährbetrieb in absehbarer Zukunft nahezu ausgeschlossen. Darüber hinaus vergrößert sich mit jedem Tag des Stillstands das Defizit der Gesellschaft, welches über die Gesellschafterinnen zusätzlich ausgeglichen werden muss.“