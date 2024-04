Oberbürgermeister zur Kriminalstatistik Mehr Kontrollen, mehr Delikte?

Oberbürgermeister Uwe Richrath hat auf die erhöhten Fallzahlen sowohl in der Gesamtstistik als auch in Teilbereichen wie Straßen-, Drogenkriminalität und Wohnungseinbruch in Leverkusen reagiert. „Die Entwicklung belegt, wie wichtig Investitionen in das Thema Sicherheit sind“, schreibt Richrath in einer Pressemitteilung. In Leverkusen bestehe „eine intensive und sehr gut funktionierende Zusammenarbeit mit der Polizei im Rahmen der Ordnungspartnerschaft“. Der Kommunale Ordnungsdienst sei personell weiter verstärkt und hinsichtlich Leitstellentechnik und Einsatzausrüstung professionell ausgestattet worden. Richrath: „Regelmäßige Kontrollaktionen setzen immer wieder das klare Zeichen, dass die Stadt als Ordnungsbehörde wachsam und handlungsfähig ist.“