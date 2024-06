Leverkusener Meister-Kicker Tah und Hofmann Bayer-Profis engagieren sich für Brunnenbau in Afrika

Der eine trainiert derzeit im Kreis der Nationalmannschaft für die EM, der andere gönnt sich nach einer anstrengenden „Double-Sasison“ einen wohlverdienten Urlaub. Die beiden Werkselfprofis Jonathan Tah und Jonas Hofmann gehen den Sommer unterschiedlich an und bleiben dennoch in einem Ziel vereint: Sie setzen sich in Zusammenarbeit mit der Hilfsorganisation World Vision (siehe Info) für den Brunnenbau in Afrika ein und wollen damit dem lebensbedrohlichen Wassermangel entgegenwirken.