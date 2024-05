Nach Besuch eines VHS-Kurses Leverkusenerinnen schreiben Kinderbuch – Mit Klimo und Suri die bedrohte Welt entdecken

Dass die Teilnahme an einem VHS-Kurs so nachhaltig wirkt, ist wohl eher selten. Sowohl Victoria Pizza als auch Dana Engelbrecht haben selbst nicht im Traum daran gedacht, als sie vor einem Jahr im Kurs „Klimabotschafter werden“ die Aufgabe erhielten, sich selbst Projekte in Sachen Klimaschutz zu überlegen. Die beiden jungen Mütter haben sich nicht darauf beschränkt, ihre Ideen zu Papier zu bringen, sondern sind tatsächlich auch gleich an die Umsetzung gegangen.