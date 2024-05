“Nicht in dieser Welt“ Gebürtige Leverkusenerin veröffentlicht Debütroman

Eine Frau Anfang 30 wacht irgendwo im Nirgendwo auf und stellt fest, dass sie ihr Gedächtnis verloren hat. Sie kann sich an nichts erinnern und weiß nicht, wo sie ist. Glück im Unglück: Es kommt ein Mann vorbei, bei dem sie unterkommen kann. So landet die junge Frau in einem Palast. Dort versucht sie von Albträumen geplagt, ihr Gedächtnis wiederzuerlangen, verliebt sich und will herausfinden, wer ihr da eigentlich Unterschlupf gewährt.