Leverkusenerin schreibt Kinderbuch Kleiner Drache, großes Herz

Als ehemalige Grundschullehrerin an der Herzog- und Remigius-Schule in Opladen hatte Marlies Dohrn schon oft die funkelnden Augen ihrer Schüler gesehen, während die Kleinen in eine Fantasiewelt voller Wunder und Magie eintauchten. Besonders, nachdem sie den Kindern unzählige, erfundene Geschichten erzählt oder als Theaterstück umgesetzt hatte.