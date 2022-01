Komposition aus Leverkusen : Diese Hiobsbotschaft hört das Publikum gern

Die Komponistin bei der Arbeit. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Leverkusener Musikerin Camille van Lunen hat ein Chorwerk komponiert, das sich anlehnt an die alttestamentarische Geschichte des Mannes, der sich in seinem Glauben an Gott und an das Gute.von Schicksalsschlägen nicht erschüttern lässt.

Von Monika Klein

Die Geschichte des Hiob aus dem Alten Testament ist tragisch. Er verliert alles: Haus, Familie, Gesundheit. Im zurückliegenden Jahr haben viele Menschen ein ähnlich hartes Schicksal erlitten. Durch Pandemie, Flut, Feuer oder Krieg. So erklärt die Musikerin Camille van Lunen ihr besonderes Interesse am Libretto von Cornelia Köhler, einer Autorin, mit der sie schon mehrfach zusammenarbeitete. Die Komponistin, die seit etlichen Jahren Intendantin der städtischen Veranstaltungsreihe „Konzerte Leverkusener Musiker“ ist, hatte sofort die passenden Klänge im Kopf, die sie in ihr neues Werk „Schrei, Hiob schrei!“ goss.

Vor zwei Wochen ist die Komposition für Bariton solo, Chor, Klavier und Percussion im Furore-Verlag erschienen. Der Chor-Part sei so angelegt, dass er nicht nur von Profis zu bewältigen, sondern für einen Laienchor durchaus machbar sei, versichert sie. Vielleicht hatte sie ja schon beim Schreiben den „Prima-Vista-Chor“ der Leverkusener Musikschule vor Augen, den sie dort aufgebaut und viele Jahre geleitet hat.

Info Mit einer Matinee im März geht’s weiter Camille van Lunen plant und organisiert für die KulturstadtLev die „Konzerte Leverkusener Musiker“ (KLM). Die Matinee am dritten Advent musste wegen Krankheit verschoben werden. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. „Sonaten und Fragmente“ sollen am 27. März um 11 Uhr im Spiegelsaal erklingen. Ausführende sind Carmelo de los Santos (Violine) und Falko Steinbach (Klavier). Die Saison beschließt das Duo Accordarra - Krisztián Palágyi (Akkordeon), Ivan Petričević (Gitarre) - am 12. Juni im Agam-Saal mit einer musikalischen Reise durch das Leben Astor Piazzollas. Tickets unter www.kulturstadtlev.de.

In diesem Sommer hat sie sich hier in eine Art Vorruhestand verabschiedet und den Chor an ihren Nachfolger Christian Röske übergeben. Er bekam auch eine Partitur des neuen Stücks. Zur Ruhe setzten will sie sich aber definitiv nicht. Ohne die regelmäßigen Verpflichtungen an der Musikschule, wo sie zuletzt noch als Gesangslehrerin zwei Preisträgerinnen bei Jugend musiziert bis in den Bundeswettbewerb begleitet hat, gewann sie eine neue Freiheit, die Camille van Lunen zum Reisen und zum Komponieren nutzt.

Die Hiob-Komposition, die aus dem Eindruck der Pandemie entstand, zeichnet erschütternde Parallelen zur Gegenwart. „Cornelia Köhler schafft es, die Geschichte zu aktualisieren und bei aller Tragik des Geschehens auch humorvolle Momente in das Libretto einzubringen“, sagt van Lunen. „Das Werk bietet neben konkreten Chorgesängen auch große klangliche Freiräume, zum Beispiel in der Darstellung von Hiobs Verzweiflung oder der Antwort Gottes.“

Neben dieser dramatischen Musik hat sie etwa die tratschenden, vermeintlichen Freunde vom Chor effektvoll im Sprechgesang zum Leben erweckt. Sie nehmen Hiob in seiner Depression nicht wirklich ernst und fordern ihn auf: „Trink doch einen mit“. Das Werk dauert 20 Minuten und ist mit optionalen Regieanweisungen versehen. „Denkbar wäre eine dynmische Inszenierung in einer Kirche oder einem Konzertsaal“, sagt die Komponistin.

In Palästina wurde kürzlich eine neue Jugendoper Camille van Lunens uraufgeführt. Das erinnert an ihr Bühnenstück „Felsenjunge“, das vor einigen Jahren im Erholungshaus realisiert wurde. „Amal - over the Wall“ ist ein politisches Märchen eines Palästinensers, das vom Amwaj Choir im großen Opernsaal Bethlehem aus der Taufe gehoben wurde. Für den nächsten Juni ist geplant, die Aufführung nach Frankreich zu bringen. Für eine Schule in Talitha Kumi bei Bethlehem, die Camille van Lunen und ihr Mann langfristig unterstützen, hat sie eine Weihnachtsoper mit ganz zeitgenössischer Musik geschrieben.