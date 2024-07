Leverkusenerin Suzanne Arndt verbindet Essen und Fußball Die Farben der EM frisch auf den Tisch

Die Deutsch-Französin Suzanne Arndt ist leidenschaftliche Köchin und Fußballfan zugleich. Seit Beginn der Europameisterschaft kombiniert die 71-Jährige, die in Nantes geboren wurde und seit nun 52 Jahren in Leverkusen wohnt, beide Interessen, indem sie Kulinarik mit Fußballbegeisterung verbindet. Passend zu den jeweiligen Spielen lässt sich die ambitionierte Köchin von den Nationalfarben und traditionellen Gerichten der jeweiligen Länder inspirieren und erfreut damit Freunde und Familie. „Manche können malen, ich kann kochen. Und am liebsten sehr bunt“, erläutert sie ihre Idee. „Es schmeckt gleich besser, wenn etwas schön und farbig präsentiert wird“, fügt die Ehrenbeisitzerin des Opladener Geschichtsvereins hinzu.