Kalender jetzt bestellen : Leverkusenerin gewinnt bei Literatur-Contest

Leverkusen Der Schwerpunkt der Aktivitäten des 2010 gegründeten Vereins „Die Wortfinder“ liegt bei Menschen mit einer geistigen Behinderung. Zu dem diesjährigen Wettbewerb reichten mehr als 500 Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz Texte ein.

Anja Reetz aus Leverkusen ist unter den Preisträgern des Wortfinder-Literaturwettbewerbs 2020. Dies teilte der gleichnamige Verein mit Sitz in Bielefeld mit, der das kreative Schreiben von Menschen in besonderen Lebenslagen fördert. Die Preisträgertexte aus dem Wettbewerb erscheinen in einem Kalender für 2021, Titel: „Mein Schatten springt vor Freude“.