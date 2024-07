Ukrainerin Elena Büchel unterstützt ihre Heimat Malen und helfen gegen die Angst

Zweieinhalb Jahren dauert der erbarmungslose russische Angriffskrieg in der Ukraine nun bereits an. Seit diesem 22. Februar lebt ein Großteil der Menschen in dem osteuropäischen Land in stetiger Angst. Die Ukrainerin Elena Büchel verfolgt die Invasion seither aus ihrer Wahlheimat Deutschland. Ohnmächtig, etwas gegen die Panzer und Raketen tun zu können, will sie dennoch nicht tatenlos sein. So gründete sie den Verein „Mewka“, der sich auf die Integration ihrer Landsleute spezialisiert hat. Nun verschickte sie erstmalig Hilfsgüter für Kinder und Tiere in die Frontstadt Charkiw. Zu ihrem Bedauern bemerkt die Kunsttherapeutin einen schleichenden Stimmungswechsel in ihrem Geburtsland.