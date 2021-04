Einmal ein Alpaka streicheln : Leverkusenerin bekommt ihren letzten Wunsch erfüllt

Leverkusen/Leichlingen Der Hospizverein und eine Leichlinger Tierbesitzerin haben eine schwer erkrankte Frau aus Leverkusen beschenkt. Sie bekam ihren letzten Wunsch erfüllt: eine Begegnung mit einem Alpaka.

Dass sie nicht mehr lange leben wird, weiß die 64-jährige Frau aus Leverkusen. Deshalb hat sie sich eine „Löffelchen-Liste“ gemacht. Dort sind all die Dinge notiert, die sie unbedingt noch machen will, „bevor ich den Löffel abgebe.“ Ganz oben auf der Liste steht: Alpaka streicheln und sich im weichen Fell verlieren.

Jetzt wurde dieser letzte Wunsch Wirklichkeit „Eine Ehrenamtlerin des Hospiz-Vereins ruhte nicht, bis sie in der Besitzerin eines solchen Tieres in Leichlingen eine zupackende und engagierte Partnerin gefunden hatte“, berichtet Gisela Theis vom Hospiz-Verein. Das Team vom Alpaka-Hof in Leichlingen, der von Christina und Petra Gelhaus geführt wird, machte es möglich, und „Cezanne“, der Alpaka-Hengst, wurde auf den Weg gebracht. Weil die kranke Frau nicht auf den Hof fahren konnte, wurde das Tier in den Hänger verladen und bis zu einem Parkplatz kutschiert, an dem sich beide nahekommen konnten.