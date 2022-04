Ostern 2022 : Leverkusener Zeichen von Hoffnung und Leid

Ort der Einkehr: das Passionskreuz mit Bank und Baum in Ropenstall. Foto: Ludmilla Hauser

Leverkusen Sie sind Orte der Stille und Einkehr, sie sind Wegweiser und Zeitzeugen: Passions- und Missionskreuze. Leverkusen ist reich an ihnen. Warum sie wo stehen und was sie erzählen, weiß Gregor Schier, Denkmalpfleger bei der Stadt.

Ein Kreuz. Ein Baum. Eine Bank. Darüber spannt sich der Himmel. Wären am Horizont nicht ein Wohnhaus und Leitungen zu sehen, wäre die Bank nicht so modern, es könnte das Jahr 1720 sein, das Passionskreuz auf dem Weg nach Ropenstall frisch aufgestellt, die Muschelnische im oberen Sockelteil noch ungenutzt. 300 Jahre später liegen dort zwei Steine und ein paar trockene Wiesenblümchen. Irgendjemand hat die Nische mit Leben gefüllt.

„Viele Leute meinen, dass in den leeren Nischen von Passionskreuzen etwas fehlt, dass da vielleicht eine Heiligenfigur gestohlen worden ist“, sagt Gregor Schier. Innerhalb von 300 Jahren ein durchaus vorstellbares Szenario. Aber ein falsches. „Die Nischen sind wirklich als Nischen gedacht, um dort bei Prozessionen eine Monstranz oder Heiligenfigur abstellen zu können“; erläutert der städtische Denkmalpfleger.

Das Altenberger Kreuz auf dem Friedhof Birkenberg in Opladen. Foto: Ludmilla Hauser

Info Wer muss sich um die Denkmale kümmern? Oberer Teil des Passionskreuzes „Am Werth“ mit den Wundmalen.⇥Foto: UM Foto: Miserius, Uwe (umi) Pflege Viele der Kreuze in Leverkusen stehen auf privaten Grundstücken. Verantwortlich für die Pflege seien die Eigentümer, und zwar nach dem Denkmalschutzgesetz. So gehe etwa das Cronenbergkreuz (Alte Garten, bei Nr. 56) von 1699 gerade in Privatbesitz über und müsse vom neuen Eigentümer gepflegt werden, sagt Schier. Versetzung Wegen der Umbauarbeiten an der Hitdorer Straße/Am Werth wird das Passionskreuz ein Stückchen versetzt werden, ergänzt der Denkmalpfleger.

Die Nische im Passionskreuz auf dem Friedhof Birkenberg besetzen zwei goldene Putten neueren Datums. Das Kreuz selbst datiert zwischen 1750 und 1770. Es ist eines von zwei unter Denkmalschutz stehenden Altenberger Kreuzen in Leverkusen. „Das Wappensiegel zeigt im geviertelten Schild im ersten und vierten Feld einen aus einem Berg herauswachsenden Abtsstab, im zweiten und dritten Feld drei aus einem Herz heraussprießende gestielte Rosen, darüber im Schildhaupt drei Sterne. Auf dem Schild eine Mitra zwischen zwei hinter dem Schild gekreuzten Abtsstäben“, heißt es in der Denkmalbeschreibung. Zu sehen ist das Wappen von Johannes Hoerdt, der zwischen 1739 und 1779 Abt in Altenberg war. Er gilt als Stifter des Kreuzes. Das zweite Altenberger Kreuz steht in Gronenborn, gehörte zu einer dreiteiligen Kreuzesgruppe des Klosters Altenberg, kam 1817 ins kleine Örtchen. Laut Schier ist es eines der schönsten Passionskreuze in Leverkusen. Und die Stadt ist recht reich an diesen besonderen Schätzchen, mehr als 15 Passionskreuze sehen unter Denkmalschutz, dazu Votivkreuze, Gedenkkreuze, Missionskreuze. Die Passionskreuze, sagt Schier, weisen eindeutig auf den Leidensweg Christi hin, „zeigen – wie das Passionskreuz an der Ecke Am Werth/Hitdorfer Straße – Marter-Insignien wie Hammer und Nägel, zeigen Wundmale und meist den Corpus, also den Leib des Gekreuzigten. Darauf wollen sie hindeuten, sie dienen aber auch als Wegekreuze.“

Und sie erzählen Stadtgeschichte. „Die Menschen früher haben die Kreuze zum Beispiel wegen ihres Glaubens gespendet, weil sie eine Krankheit überwunden haben. Oder Mäzene gaben sie, weil sie sich dadurch eine bessere Position im Himmel erhofften.“ In Hitdorf stellten die Menschen auch Kreuze an Stellen auf, wo Menschen ertrunken sind. Am Ortsrand von Gronenborn ist noch eine andere Art Kreuz zu sehen, „Rette Deine Seele“ steht darauf. Und darunter: „Errichtet von mehreren Wohltätern 1908.“ Es ist ein Missionskreuz. „Ein solches Kreuz sollte nochmal den Glauben vertiefen, die Bedeutung des Kreuzes für die Erlösung verdeutlichen“, erläutert der Experte. „Eines der größten Missionskreuze ist außen an der Kirche Christus König in Küppersteg zu sehen.“

Der Corpus auf dem Altenberger Kreuz in Gronenborn. Das Kreuz gehörte zu einer dreiteiligen Gruppe und steht seit 1817 in Gronenborn. Foto: Ludmilla Hauser

Auch wo etwa Passionskreuze in Leverkusen stehen, ist für die Geschichte der Stadt interessant, sagt Schier. Denn an der Verteilung der Kreuze wird klar, welcher Stadtteil katholisch geprägt war und welcher evangelisch. „In Bergisch Neukirchen finden Sie keine oder keine mehr, im Bereich Neuboddenberg mehrere“, betont der Denkmalpfleger. In Neuboddenberg habe die katholische Kirche ihre Vormachtstellung kurz vor dem eher evangelisch geprägten Bergischen nochmal klar gemacht: „mit der sehr großen Kirche an einer Stelle, wo man sie so nicht erwartet, aber sie weithin zu sehen ist“. Auch das Aussehen eines Kreuzes gebe Auskunft. „Evangelische Kreuze sind meist ohne Corpus, katholische meist mit Corpus. Die aus der Romanik zeigen die Schmerzen Christi nicht, da ist der Corpus unversehrt, die aus der Gotik tun es.“

Das Kreuz, sagt der Architekt, „ist auch in den Sprachgebrauch übergegangen, etwa in ,der hat ein Kreuz zu tragen‘, aber auch in andere Bereiche des Lebens, etwa in den Schienenverkehr mit dem Andreaskreuz und in den Straßenverkehr bei jeder Kreuzung.“