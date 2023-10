Info-Service in Leverkusen Wupsi sucht Zuwanderer als Busfahrer

Die Wupsi sucht Busfahrer, Zuwanderer suchen einen Job. Das passt, doch wie kommt man zusammen? Am kommenden Mittwoch, 18. Oktober, veranstaltet das Kommunale Integrationszentrum in Kooperation mit der Wupsi, der HBB GmbH, der Agentur für Arbeit, dem Jobcenter Leverkusen und der Fahrschule Westermann von 14 bis 16 Uhr eine Informationsveranstaltung zum Einstieg in den Beruf Busfahrer im Service-Point Integration in den Wiesdorfer Luminaden an. Zielgruppe sind Neuzugewanderte, die sich für einen Einstieg in den Beruf als Busfahrer oder Busfahrerin interessieren, heißt es in der Ankündigung.