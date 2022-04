Leverkusener wütend : Wahlnachricht fehlt – Beschwerde läuft ins Leere

Am 15. Mai wird in NRW ein neuer Landtag gewählt. Foto: dpa/Oliver Berg

Leverkusen Immer wieder ruft ein Leverkusener bei der Stadt an – und dringt nicht durch mit seiner Bitte, ihm endlich die Wahlbenachrichtigung für die Landtagswahl am 15. Mai zu schicken. Die Stadt weist darauf hin: Man kann auch ohne Wahlbenachrichtigung wählen – auch per Briefwahl.

Hans-Joachim Rohde und seine Tochter würden gerne an der Landtagswahl teilnehmen – aber ihnen fehlt bisher die für die Briefwahl nötige Wahlbenachrichtigung. Zahlreichen Versuche des Leverkuseners, doch noch an die nötigen Wahlunterlagen zu kommen, scheiterten bisher. „Man bewegt sich ins Endlose“, klagt Rohde, „und jetzt läuft uns die Zeit davon“.

Etliche Versuche, über die zentrale Rufnummer der Stadt einen Ansprechpartner zu finden, liefen ins Leere. Fast immer war die Nummer besetzt, einmal bekam der Leverkusener eine Durchwahl-Nummer eines Bürgerbüro-Mitarbeiters genannt, „doch auch die war ständig besetzt“. Rhodes Ärger wächst. „Ich will Briefwahl machen und kann es nicht.“

Eine größere Zahl von nicht zugestellten Wahlbenachrichtigungen sei dem Wahlamt bisher nicht bekannt, sagt Stadtsprecherin Ariane Czerwon. Daher könne ein systemischer Fehler ausgeschlossen werden. „Bei Wahlen kommt es immer mal wieder zu Rückmeldungen, dass Wahlbenachrichtigungen nicht zugestellt worden seien“, sagt Czerwon. „Dies kann der Erfahrung nach allerdings unterschiedlichste Gründe haben, etwa ein versehentlich fehlerhafter Einwurf, fehlende Beschilderung des Briefkastens, Übersehen des Posteingangs durch den Empfänger (Brief gerät zwischen Werbeblätter).“

Grundsätzlich, erklärt die Stadtsprecherin, könne auch ohne Vorliegen der Wahlbenachrichtigung gewählt und ebenso die Briefwahl beantragt werden:

• Per E-Mail an 330-briefwahlstadt.leverkusen.de (Bitte den Namen, das Geburtsdatum und die Adresse für die Zusendung der Unterlagen angeben).

• Persönlich: Im Briefwahlbüro an der Hauptstraße 137 (Erdgeschoss). Dort können Bürger die Briefwahl beantragen und direkt wählen. Dafür wird jedoch der Personalausweis oder der Reisepass benötigt.

Öffnungszeiten des Briefwahlbüros: Montag bis Donnerstag: 8 bis 16 Uhr; Freitag: 8 bis 13 Uhr; Freitag, 13. Mai: 8 bis 18 Uhr.