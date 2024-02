Klimaschutz zum Geburtstag Leverkusener Wohnungsgesellschaft WGL pflanzt 90 Bäume

Im Jahr ihres 90. Geburtstages hatte die Wohnungsgesellschaft Leverkusen im Mai 2022 begonnen, in ihren Wohnanlagen Bäume zu pflanzen. Nach den auch in Leverkusen sichtbar gewordenen Folgen des Klimawandels – so etwa bei der Flutkatastrophe im Juli 2021, bei der auch rund 100 Wohnungen der WGL beschädigt wurden – sollte ein Zeichen für die Umwelt gesetzt werden. „Für Leverkusen und die Mieter der WGL sollte ein Beitrag für ein lebenswertes Umfeld geschaffen werden, nicht nur durch die Erweiterung und Modernisierung des Bestandes, sondern auch Begrünung direkt vor der eigenen Haustür“, heißt es in einer Pressemitteilung. Besonders dort wo Bäume aufgrund von Baumaßnahmen weichen mussten, wurden insgesamt 90 Bäume neu gesetzt. Darunter viele einheimische und klimaresistente Baumarten. Die Baumsetzlinge wurden von den WGL-Gärtnern in den Stadtteilen Rheindorf, Manfort, Küppersteg und Schlebusch gepflanzt. Bis zum Jahresende 2023 wurde das Projekt abgeschlossen. „Zur Feier des 90-jährigen Bestehens, wollte die Tochterfirma ihrer Stadt und ihren Mietern etwas zurückgeben“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Damit möchte die WGL zeigen, dass sie sich auch und gerade in schwierigen Zeiten für eine nachhaltige Zukunft unserer Stadt einsetzt.“