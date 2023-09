Kulturprogramm in Leverkusen Eine Woche im Zeichen der Kinderrechte

In dieser Woche für alle Teilnehmer kostenlos, denn das gesamte Programm ist finanziert durch Einrichtungen und Landesmittel. Dazu gehört unter anderem die Stadtbibliothek, die etwa donnerstags zu Vorlesestunden „Lesen verleiht Flügel“ einlädt, Spiele-Tage, Lesungen und vieles mehr veranstaltet. Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren können am Freitag um 15 Uhr beim „Gaming Spezial“ mitmachen, wo alte und neue Spiele zu entdecken sind. Oder das Museum Morsbroich, wo schon Kleinkinder (Museumsflöhe) in Begleitung ihrer Eltern spielerisch und kreativ an Kunst herangeführt werden und es entsprechende Gruppen (Schlossgespenster, Klub M) für Größere gibt.