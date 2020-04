Corona-Hilfe : Wirtschaftssenioren: Gutschein-Plattform gegen die Krise

Leverkusen Eine neue Aktion soll Händlern, Gastronomen, Kulturschaffenden helfen. Hans-Jörg Schaefer (ehemals VR-Bank) unterstützt die Idee.

Die Corona-Krise setzt allen zu: Kulturschaffende sind ebenso betroffen wie der Einzelhandel, Freiberufler, Restaurant- und Hotelbetriebe und die Organisatoren von Veranstaltungen. Die Wirtschaftssenioren wollen mit der Online-Plattform „Leverkusen steht zusammen“ helfen. Das Prinzip: Gutscheine. „Viele Kunden der Betriebe hier in Leverkusen fragen sich, ob sie nicht selbst einen eigenen Beitrag leisten können, um daran mitzuwirken, dass es unseren Betrieben und Unternehmen jetzt gelingt, ausreichende Einnahmen zu generieren, um die Krise zu bewältigen“, sagt das ehemalige VR-Bank-Vorstandsmitglied Hans-Jörg Schaefer, der mit den Wirtschaftssenioren Leverkusen das neue Konzept erarbeitet hat. „Was wäre, wenn die Kunden unserer Restaurants, Kinos, Hotels, Clubs, Buchhandlungen, Friseursalons etc. in Leverkusen diese Betriebe jetzt sofort durch den Kauf eines Gutscheines unterstützen und damit dringend benötigte Einnahmen schaffen?“ Auf der Plattform könnten sich sowohl Käufer als auch Verkäufer von Gutscheinen informieren und die Zahlung/den Versand der Gutscheine sicher abwickeln.