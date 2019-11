Wirtschaftsempfang : Wie Unternehmen sich hübsch machen

Leverkusen Die Wirtschaftsförderung kürt Christiane Kuhn-Haarhoff zur „Unternehmerin des Jahres“.

Wie stellt sich ein Unternehmen als attraktiver Arbeitgeber dar, der sich von anderen unterscheidet? Das ist für viele Betriebe fast schon zu einer Überlebensfrage geworden, denn junge Fachkräfte sind in Zeiten niedriger Arbeitslosigkeit schwer zu finden. Und: Die jungen Fachkräfte haben eigene Vorstellungen davon, was ein attraktiver Arbeitgeber ist. In diesem Spannungsfeld bewegte sich der Leverkusener Wirtschaftsempfang der Wirtschaftsförderung WFL am Mittwoch im Bayer Kasino. Wie es geht, hat die Leverkusener Unternehmerin Christiane Kuhn-Haarhoff vorgemacht. Als Geschäftsführerin leitet sie die Haarhoff GmbH, eine in Wiesdorf ansässige Werbemittel- und Eventagentur. So kam es nicht von ungefähr, dass sich die Jury für sie entscheiden hat und sie zur „Unternehmenin des Jahres“ kürte. Oberbürgermeister Uwe Richrath hatte die angenehme Pflicht, den Preis unter großem Applaus des Publikums zu überreichen.