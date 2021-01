Leverkusener Wirtschaft : Perspektive für Unternehmen über Februar hinaus

Leverkusen Andreas Tressin von den Unternehmerverbänden zu den Sorgen der Leverkusener Wirtschaft in der Corona-Krise. Er fordert einen Kompass von der Politik.

Krisen in der Wirtschaft – oft von der Branche hausgemacht, siehe die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009. Seit dem vergangenen Jahr aber wirbelt eine Virus-Pandemie die Wirtschaft komplett durcheinander. Das haben auch die Leverkusener Unternehmer zu spüren bekommen und spüren es weiter. „Das Coronavirus stellte die Unternehmen 2020 vor nie da gewesene Herausforderungen. Es ging täglich darum, Entscheidungen zu treffen, um die eigenen Mitarbeiter zu schützen, und zugleich die Geschäftstätigkeit möglichst aufrecht zu erhalten. Druck und Dringlichkeit zwangen immer wieder zu schnellem Handeln“, fasst Andreas Tressin, Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes der Metall- und Elektroindustrie Rhein-Wupper und der Unternehmerschaft Rhein-Wupper, zusammen.

Pragmatismus an allen Ecken und Enden sei im vergangenen Jahr gefragt gewesen, vor allem in der Arbeitsorganisation und dabei, die teils unterschiedlichen Aussagen und Vorgaben der Gesundheitsämter unter einen Hut zu bringen. „Das ging natürlich zwangsläufig auch zu Lasten der Produktivität und damit der Arbeitskosten. Am wichtigsten im auslaufenden Jahr aber war die Erkenntnis, dass die Belegschaften im Krisenmanagement näher zusammengerückt sind“, betont Tressin.