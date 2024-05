Konjunkturbericht der IHK Leverkusener Wirtschaft bleibt in schwierigem Fahrwasser

Bei der Vorstellung des Konjunkturberichts Frühjahr 2024 wartet Jörg Hausmann mit einer kleinen guten und einer größeren schlechteren Nachricht auf. Gut: Die Aussichten sind insgesamt nicht mehr ganz so trüb wie zu Jahresbeginn. Schlecht: Die Wirtschaft in der Region befindet sich nach wie vor in einem äußerst schwierigen Fahrwasser. „Nach wie vor“, so fasst es der neue Leiter der Leverkusener IHK-Geschäftsstelle zusammen, „gibt es eine Menge ungelöster Aufgaben.“ Von den größeren Konjunktureinbrüchen in den vergangenen Jahren – bedingt durch Corona und Ukraine-Krieg – ist inzwischen auch der Arbeitsmarkt betroffen. Auf Leverkusen bezogen gibt es sogar noch eine nicht signifikante Besserung, wie die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zitiert werden. 6388 Arbeitslose wurde im April registriert, etwa einhundert weniger als noch zu Jahresbeginn. In etwa gleicher Größenordnung verringerte sich die Zahl der offenen Stellen auf 1257 – bei einem weiterhin bestehenden Fachkräftemangel.