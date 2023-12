Shuttle-Bus zwischen Opladen und Neulandpark Von einem Weihnachtsmarkt zum anderen

Mit dem Shuttle kostenlos von einem Weihnachtsmarkt zum anderen. Das wird am 16. und 17. Dezember möglich sein, wenn das Bergische Dorf, der Opladener Weihnachtsmarkt, und der Nordische Weihnachtsmarkt im Neulandpark parallel stattfinden. Die Aktions Gemeinschaft Opladen (AGO) und der Förderverein des Neulandparkes haben den besonderen Service organisiert. Am Samstag, 16. Dezember, startet ein Shuttle-Bus der Wupsi um 14 Uhr an der Haltstelle Goetheplatz eine Rundtour zum Nordischen Weihnachtsmarkt. Und ist etwa eine Stunde später zurück am Goetheplatz. Die letzte Fahrt ist um 20 Uhr. Am Sonntag startet der Shuttlebus bereits um 12 Uhr. Die letzte Fahrt ist um 20 Uhr.