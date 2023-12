Terroralarm in Leverkusen Weihnachtsmarkt – Container soll Anschlag abwehren

Nach der Festnahme zweier jugendlicher Islamisten, die mutmaßlich einen Anschlag auf einen Leverkusener Weihnachtsmarkt geplant haben, hat die AGO als Veranstalter des Bergischen Dorfes in Opladen einen schwarzen Container am Eingang der Fußgängerzone an der Kölner Straße platziert. Er soll die bereits durch massive Blumenkästen erstellte Durchfahrtssperre für schwere Lkw ergänzen.