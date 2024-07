Leverkusener wegen Raubs angeklagt Aussagen des Angeklagten bleiben unbestätigt

Die Aussagen von weiteren Zeugen hörte sich die 17. Große Strafkammer des Kölner Landgerichts an. Aber es war keiner dabei, der am zweiten Prozesstag Angaben des Angeklagten in irgendeiner Weise bestätigen konnte. Denn der mittlerweile 25-jährige Mann, der direkt nach Weihnachten im Jahr 2019 ein Kiosk an der Dönhoffstraße in Wiesdorf mit einem Kumpel, den die Ermittler nicht finden konnten, überfallen haben soll, fühlt sich völlig unschuldig. Dabei lautet der Vorwurf: schwerer Raubüberfall.